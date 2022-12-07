Про це 7 грудня заявив журналістам прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив очільник уряду.

"Правляча сила в нашій країні відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами свого народу й держави", - додав він.

У жовтні Гарібашвілі казав, що "завданням усіх" має бути, аби війна в Україні зупинилась якнайшвидше.

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