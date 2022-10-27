"Ми підтримуємо Україну на всіх платформах і хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", - прем’єр-міністр Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що "завданням усіх" має бути, аби війна в Україні зупинилась якнайшвидше
Про це він сказав на брифінгу, проведеному разом із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє "Грузия Online".
"На урядах та правителях лежить велика відповідальність перед своїм народом. Я хочу підтвердити свою велику повагу до пана прем'єра (Віктора Орбана. - Ред.) та його політики. Ми також робимо максимум, щоб захистити інтереси наших країн та народу у цей складний час.
Війна в Україні є абсолютно неприйнятною. Ми підтримуємо Україну на всіх платформах. Наше бажання, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Нашим завданням не повинно бути продовження цієї війни, а завданням усіх має бути, щоб зупинка цієї смертоносної війни відбулася якнайшвидше", - сказав Гарібашвілі, не уточнивши, як, на його думку, має виглядати закінчення війни.
"Звичайно, все це відбивається на цінах, виникла криза у сфері енергетики і з цим треба справлятися адекватно. Грузія твердо дотримується свого шляху, європейського вибору. Наша економіка розвивається. У нас двозначне економічне зростання, і ми маємо зробити максимум, щоб наша країна якнайшвидше ще більше наблизилася до Європи та європейських структур", - сказав Гарібашвілі.
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