Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія підписали угоду для постачання електроенергії в ЄС
Грузія, Азербайджан, Румунія та Угорщина підписали в суботу, 17 грудня, проєкт з прокладання підводного кабелю для передачі азербайджанської електроенергії через Чорне море
Про це повідомили в twitter.
Церемонія підписання відбулася в Румунії, у палаці Котрочень. Документ підписали прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
На церемонії була присутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- 16 грудня стало відомо, що Швейцарія приєдналась до нових санкцій ЄС проти РФ, стелі ціни на нафту та тиску на Іран.
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