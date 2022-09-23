Грузія перемогла Північну Македонію та вийшла у дивізіон B Ліги націй
У 5-му турі Ліги націй збірна Грузії здолала Північну Македонію і достроково вийшла в дивізіон B
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Грузія - Північна Македонія закінчився з рахунком 2:0. За грузинів забили Хвіча Кварацхелія та форвард македонців Боян Міовскі, який відзначився автоголом у власні ворота.
З 13 очками Грузія лідирує у групі 4 дивізіону C Ліги націй. У Північної Македонії 7 очок і друге місце. Болгарія з 3 балами третя, а Гібралтар - 4 - 1 набраний пункт.
У останньому турі, 26 вересня, Грузія на виїзді зіграє з Гібралтаром. Грузини достроково вийшли в дивізіон B.
Ліга націй
Дивізіон C. 5-й тур
23 вересня
Грузія - Північна Македонія 2:0
Голи: Міовскі, 35 (авт.), Кварацхелія, 64
- 21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.
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