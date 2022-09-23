Грузія перемогла Північну Македонію та вийшла у дивізіон B Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Грузія - Північна Македонія закінчився з рахунком 2:0. За грузинів забили Хвіча Кварацхелія та форвард македонців Боян Міовскі, який відзначився автоголом у власні ворота.

З 13 очками Грузія лідирує у групі 4 дивізіону C Ліги націй. У Північної Македонії 7 очок і друге місце. Болгарія з 3 балами третя, а Гібралтар - 4 - 1 набраний пункт.

У останньому турі, 26 вересня, Грузія на виїзді зіграє з Гібралтаром. Грузини достроково вийшли в дивізіон B.

Ліга націй

Дивізіон C. 5-й тур

23 вересня

Грузія - Північна Македонія 2:0

Голи: Міовскі, 35 (авт.), Кварацхелія, 64

21 вересня у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй збірна України з футболу поступилась Шотландії.

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