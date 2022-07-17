Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на грузинські ЗМІ.

Як зазначається у джерелі, забезпечення житлом українських біженців, які поїхали у Грузію через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, грузинська влада припиняє з 31 липня. Натомість кожен українець отримає грошову допомогу.

"Програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину і 45 ларі на людину додатково", - пише Європейська правда.

Також зазначається, що мерія Тбілісі сподівається на внески від Управління Верховного комісара ООН та міжнародної організації World Vision, які, ймовірно, будуть становити 235 ларі на людину.

За даними грузинських очільників, програмою підтримки житла скористались понад 5 тисяч українців, майже половина з них наразі проживає у наданих готелях за рахунок грузинських бюджетних коштів.

"Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі", - повідомляє Європейська правда.

З початку війни в Україні Грузія прийняла понад 60 тисяч українських біженців

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb