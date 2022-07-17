English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Грузія замість безкоштовного житла пропонуватиме українцям грошові виплати

Грузія замість безкоштовного житла пропонуватиме українцям грошові виплати

17 липня, 2022 неділя
18:20
війна з Росією грузія

З кінця липня грузинська влада припиняє програму забезпечення українців житлом, натомість пропонує грошові виплати

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на грузинські ЗМІ.

Як зазначається у джерелі, забезпечення житлом українських біженців, які поїхали у Грузію через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, грузинська влада припиняє з 31 липня. Натомість кожен українець отримає грошову допомогу.

"Програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину і 45 ларі на людину додатково", - пише Європейська правда.

Також зазначається, що мерія Тбілісі сподівається на внески від Управління Верховного комісара ООН та міжнародної організації World Vision, які, ймовірно, будуть становити 235 ларі на людину.

За даними грузинських очільників, програмою підтримки житла скористались понад 5 тисяч українців, майже половина з них наразі проживає у наданих готелях за рахунок грузинських бюджетних коштів.

"Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі", - повідомляє Європейська правда.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Україна
Грузія
біженці
підтримка України
біженці з України
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Павел Смоленський
15 липня, 2022 п'ятниця
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
Південмаш
16 липня, 2022 субота
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
Вікторія Спартц
15 липня, 2022 п'ятниця
"Непродуктивно для України і неповага до американців": конгресвумен Спартц про заяву Милованова, який назвав її "твариною"
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
17 липня
18:58
Ексклюзив
путін
Путін - божевільний, однак ніколи не буде ризикувати власним життям, - Піонтковський
18:29
Микола II з сім'єю
Цей день в історії: останнього російського царя Миколу II розстріляли разом з родиною
18:20
Ексклюзив
путін путлер
На ядерний удар по Україні, Росія отримає аналогічну відповідь по своїй території, - координатор групи "Інформаційний опір" Машовець
18:10
Ексклюзив
Південна Осетія
Приєднання окупованих територій Грузії до РФ нічого по суті не змінить, - військовий дипломат Цицинадзе
17:55
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Руйнуються геополітичні амбіції Кремля, тепер він готовий бути сировинним придатком Ірану, - політолог Піонтковський
17:47
Ексклюзив
Путін
В Кремлі йде боротьба двох протилежних стратегій – це класична атмосфера для перевороту, - політолог Піонтковський
17:45
Маріуполь
Із Маріуполя до Запоріжжя щодня виїжджає 50 - 100 людей
17:24
На Київщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ
17:22
санкції проти Росії
Російські перевізники досі намагаються возити підсанкційні товари через кордон Латвії
17:21
Ексклюзив
HIMARS
Україна з HIMARS може знищувати аеродроми та залізницю в Криму, - експерт Defense Express Киричевський
17:14
Ексклюзив
путін шойгу автомат
Путінські військові командири стають машинами для вбивства цивільних і власних солдатів, - генерал Скшипчак
17:10
Ексклюзив
Нафтогаз
Росія може гатити по об'єктам енергетики, опалювальний сезон складно передбачити, - радник очільника Нафтогазу
17:01
Російські військові
У Бєлгородській області РФ розширюють військову підготовку для дітей
16:57
загинув свічка
На передовій загинув ексчемпіон України з водного поло Віталій Лісун
16:57
окупанти Мелітополь
Вигнання "незгодних" і заборона на волевиявлення: Центр при РНБО назвав маніпуляції РФ на окупованих територіях України
16:54
Ексклюзив
Байден в Ізраїлі
Байден не зміг налагодити стосунки між Саудівською Аравією та Ізраїлем, - аналітикиня Золкіна
16:50
Воїни ССО "Азов" показали кадри боїв з російськими окупантами
"Азов" показав, як б'є по БМП росіян з повітря
16:48
блокпост
Бровари попередили про тренування ЗСУ
16:39
Північний потік газ
Після закриття "Північного потоку-1" на технічне обслуговування ціна на газ у Німеччині майже не підвищилася, - Bloomberg
16:24
окупанти
У Запоріжжі пролунали вибухи: росіяни обстрілюють міста й села на лінії фронту
16:23
"Нас просто зітруть". Окупанти скаржаться батьками на байдужість командування
16:22
Медведєв
Медведєв пригрозив Україні "судним днем" за спробу деокупувати Крим
16:17
Ексклюзив
Віталій Портников
Лукашенко - зрадник білоруського народу, - Портников
16:13
Ексклюзив
російська армія
Російські солдати на Херсонщині розуміють, що вони нічого гарного не дають, - вчитель з окупованої території
16:13
Ексклюзив
Пожежа на нафтобазі Бєлгорода
Хороші росіяни це ті, хто влаштовує диверсії на території РФ, - доброволець ЗСУ Вишебаба
16:09
Путін
Путін відвідає Близький Схід і проведе зустрічі із лідерами Туреччини та Ірану, - WSJ
15:46
гривні
Урядова програма з компенсації зарплат допомогла працевлаштувати 7,4 тис. переселенців
15:43
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю: у Вінниці відмовилися зносити Будинок офіцерів, у який влучила російська ракета
15:35
Вже 500 бурятів відмовилися воювати проти України, - росЗМІ
15:28
Маріо Драґі
Бізнес, місцева влада і профспілки Італії просять прем’єр-міністра Драгі не йти у відставку
15:27
Ексклюзив
Іран
Іран грає тонше і на декількох дошках, на відмінність від Росії, - експерт-міжнародник Данилов
15:23
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою проти негативних процесів у великому бізнесі, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
15:22
Нацгвардієць збив "Іглою" шостий Су-25 росіян
15:17
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Росія може збільшити рівень ескалації лише використавши зброю масового знищення, - дипломат Хара
15:14
Ексклюзив
Партизанські листівки у Херсоні
Росіяни у Херсоні налякані та постійно шукають партизанів, - в.о мера
15:10
Александар Вучич
Президента Сербії Вучича не пустили до Хорватії, - ЗМІ
14:50
Оновлено
Харківщина
На Харківщині росіяни поранили жінку та спричинили загорання будинків, автівки
14:45
вакцинація
У Росії закінчуються ветеринарні препарати. Зокрема, вакцина від сказу
14:37
SWIFT
Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи SWIFT
14:35
Слов'янськ
Повномасштабна війна РФ проти України: у Слов'янську окупанти вбили 19 цивільних, 74 поранили
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV