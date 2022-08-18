Гуманітарні штаби для переселених мешканців Луганщини працюватимуть у всіх областях України, — Гайдай

Про це 18 серпня під час брифінгу повідомив Сергій Гайдай.

За його словами, на території області, яка була підконтрольна Україні після 2014 року, нині залишається приблизно 350 тис. жителів.

"Поки що можливість виїхати є – через Харківську область, але там лише пішохідний перехід, через Запорізьку область, а також росію та балтійські країни, але це дуже дорогий варіант", - сказав Гайдай.

У кожній області України, куди б не виїхали мешканці Луганщини, буде відкрито гуманітарний штаб. За ці штаби відповідатиме певна людина з громад Луганщини. Зараз звертатися по допомогу можна за контактними номерами на сторінках ОВА та в чат-боті.

"Усі адреси, контактні номери телефонів є на офіційних сторінках ОВА та моїй особистій сторінці. Людина може лишити свої контакти, щоб ми з нею зв’язалися та допомогли. Зараз розподіляємо гуманітарну допомогу. А також займаємось ремонтами та відновленням приміщень для проживання. Крім того, плануємо будівництво модульних містечок для переселенців", — зазначив Гайдай.

Нині вже працює понад 20 центрів допомоги для луганських внутрішньо переміщених осіб. На цьому зупинятися не планують.

13 серпня Сергій Гайдай розповів, що на тимчасово окупованій Луганщині до опалювального сезону не готове жодне місто.

18 серпня Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині завдяки руху опору виникають проблеми з логістикою та зникають окупанти.

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