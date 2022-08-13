На Луганщині до опалювального сезону жодне окуповане місто не готове, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині станом на ранок 13 серпня
Про це він написав у телеграм.
"По містам Донеччини росіяни б’ють з території Луганщини. Втім, невеличка частина нашої області ще тримається – росіянам не по силах її захопити. Окупанти готуються до псевдореферендуму – агітують людей, готовлять приміщення. До опалювального сезону жодне окуповане у 2022 році місто Луганщини не готове. Є велика ймовірність, що Попасна – не перше місто, яке РФ відмовиться відновлювати. Мєдвєдєв, який днями побував в окупованій Луганщині, "поставив у кут" Пасєчніка за слова про невідбудову Попасної, мовляв – не треба озвучувати населенню те, що росія не збирається відбудовувати. Окупанти закривають інтернати та інші соціальні заклади, бо не в змозі їх фінансувати", - написав Гайдай.
- Нагадаємо, на Луганщині окупанти випитують у місцевих дані чоловіків призовного віку в обмін на їжу й чергують біля під'їздів
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