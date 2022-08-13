Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому", - наголосив він.

Сергій Гайдай зауважив, що більшість із тих, хто примусово "мобілізовує" мешканців Луганщини, пересувається містами лише в балаклавах, щоб їх не впізнали сусіди та знайомі, котри розшукують ці пособники росіян.

5 серпня голова ОВА повідомив, що на окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.

7 серпня в розвідці заявили, що на території ОРДЛО почалася нова хвиля "мобілізації". Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".

9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.

11 серпня він розповів, що на тимчасово окупованих територіях "мобілізовують" навіть працівників підприємств критичної інфраструктури.

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