На Луганщині окупанти випитують у місцевих дані чоловіків призовного віку в обмін на їжу й чергують біля під'їздів
На Луганщині росіяни виманюють у літніх людей дані чоловіків призовного віку в обмін на їжу та чергують біля зачинених під'їздів
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому", - наголосив він.
Сергій Гайдай зауважив, що більшість із тих, хто примусово "мобілізовує" мешканців Луганщини, пересувається містами лише в балаклавах, щоб їх не впізнали сусіди та знайомі, котри розшукують ці пособники росіян.
- 5 серпня голова ОВА повідомив, що на окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.
- 7 серпня в розвідці заявили, що на території ОРДЛО почалася нова хвиля "мобілізації". Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".
- 9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.
- 11 серпня він розповів, що на тимчасово окупованих територіях "мобілізовують" навіть працівників підприємств критичної інфраструктури.
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