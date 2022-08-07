Росіяни розпочали в ОРДЛО нову хвилю примусової мобілізації, - розвідка
Для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву з 1 серпня цього року на території ОРДЛО розпочалась нова хвиля примусової мобілізації. Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку"
Про це повідомляє ГУР МО України.
"Так, у складі структурних мотострілецьких підрозділів 2 армійського корпусу (Луганськ) російських окупаційних військ проводиться формування нових та відновлення боєздатності наявних мотострілецьких батальйонів. У Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. В Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Населення обурене, чоловіки переховуються", - пишуть розвідники.
Там зазначають, що тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. Наприклад, на вулицях міста Хрустальний збільшилась кількість патрулів, які без пояснень забирають осіб чоловічої статі у військкомат. Продовжуються облави по підприємствах і комерційних установах, де працюють чоловіки, придатні до військової служби.
"Водночас поширюється невдоволеність серед вже мобілізованих чоловіків ОРДЛО жахливим ставленням командування в окупаційній армії до місцевого особового складу. Зокрема поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети й каски, а місцевим амуніцію зразка 1941 - 1945 років", - додають в ГУР МО.
- Нагадаємо, росіяни продовжують примусову паспортизацію на окупованих територіях
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе