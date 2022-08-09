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Шахти Луганщини на межі закриття: Гайдай назвав причину

9 серпня, 2022 вiвторок
08:45
війна з Росією шахтарі

Через примусову мобілізацію окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Через примусову мобілізацію шахти Луганщини на межі закриття. Росіяни роблять все аби позбавити ЗСУ можливості посилити інші напрямки", - зауважив він.

Так, ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів. Тільки за минулу добу, 8 серпня, українські військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

Крім того, росіянами нанесений ракетний удар, здійснені дві спроби танкових атак, завдані ураження населених пунктів мінометами.

Тим часом, шахти Луганщини опинилися на межі зачинення. Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією ще у 2014 році. Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ).

"Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка - ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей РФ. Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали", - наголошує Гайдай.

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Економіка
Росія
Луганськ
Луганщина
окуповані території
окупанти
Сергій Гайдай
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