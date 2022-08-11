Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ми бачимо, що навіть на тих територіях, нещодавно окупованих внаслідок бойових дій, то там зараз розпочалась дуже потужна мобілізація. Ми навіть можемо говорити про критичні комунальні підприємства, які якщо не будуть працювати, то взагалі всі інфраструктура області стане", - сказав Гайдай.

Очільник області наголосив, якщо рашисти розуміють, що 10-20 працівників можуть замінити дві-три людини, то вони всіх інших забирають.

"Люди не проходять підготовки, тобто їх хапають, по дорозі дають військовий одяг, автомат і - вперед. Їм потрібне саме гарматне м'ясо, вони кидають їх постійно в бій, тобто залишається із них дуже невеликий відсоток хто залишається живими. Більшість загиблі, з тих хто виживає, це більшість інваліди, скалічені. Багато поранених не довозять до лікарень, бо їх немає", - додав голова Луганщини.

Гайдай наголосив, що все обладнання з лікарень області перевезли в Луганськ, а в закладах міста - немає місць.

На окупованій Луганщині росіяни не готуються до опалювального сезону, а місцеві втрачають довіру до окупантів.

У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників. При цьому збирають заяви на видачу будівельних матеріалів, вимагаючи при цьому копії документів з особистими даними українців.

9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.

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