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На окупованій Луганщині росіяни не почали підготовку до опалювального сезону, - Гайдай

10 серпня, 2022 середа
12:58
війна з Росією

На окупованій Луганщині росіяни не готуються до опалювального сезону, а місцеві втрачають довіру до окупантів

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

За його словами, росіяни обіцяли мешканцям Луганщини відбудову "комуністичними темпами". З лютого вони руйнували Попасну, а потім увійшли до міста. Кілька місяців росіяни обіцяли відновити населений пункт, а потім вирішили залишити так, як є.

"За два місяці опалювальний сезон. Однак в жодному із захоплених міст за три-чотири місяці росіянами не зроблено нічого. І не буде, бо не встигнуть. Якщо навіть ще не розпочали", - наголосив Сергій Гайдай.

Місцеві втрачають довіру до обіцянок загарбників. Дехто дізнався на російських ресурсах про швидку відбудову Луганщини та спробував повернутися додому. За кілька днів люди побачили, що росіяни роблять показові речі для телебачення й евакуювалися вдруге.

"Не можуть росіяни похизуватися і обіцяними успіхами на фронті, де більше місяця Збройні сили України не пускають ворога вглиб Донеччини. Безперечно, нашим бійцям непросто протистояти цілодобовим артилерійським обстрілам та чисельним штурмам, але вони надійно тримають оборону", - зауважив голова ОВА.

Упродовж 9 серпня окупанти здійснили дев’ять вильотів штурмової й армійської авіації. ЗСУ знешкодили кілька ворожих розвідувальних груп. Також невдалим був російський штурм за трьома напрямками. ЗСУ змусили загарбників відійти.

"Уночі 9 серпня ворогом запущені ще п’ять ракет, проведено вісім артилерійських обстрілів, три – мінометні, ще тричі росіяни спробували атакувати танками", - додав Сергій Гайдай.

  • 9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.

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