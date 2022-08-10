Про це інформує очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Спочатку росіяни все обіцяли відбудувати швидкоруч. Чиїм коштом, щоправда, не уточнювали. Кажуть, що обстежили всі багатоповерхівки на наявність пошкоджень та руйнувань. Так уважно оглядали, що не помітили десятки вмерлих у власних квартирах людей, яких ніхто не думає ховати й дотепер", - пише Гайдай.



Він також розповів, що раніше окупанти планували відновлювати пошкоджені частини будинків OSB-плитами, які б місцеві бізнесмени продавали сєверодончанам втридорога. За словами Гайдая, плитами з деревʼяної стружки росіяни хотіли не тільки латати стіни, а й використовувати замість скла. За роботу також брали чималі гроші.



За даними ОВА, наразі в одній із місцевих шкіл росіяни почали приймати заяви на отримання будівельних матеріалів для відновлення житла власними силами.



"Добре, якщо банку фарби дадуть. А якщо цеглину? Що з нею буде робити жінка або бабуся? Вона її взагалі донесе додому? Одну – можливо. А потрібно 100, 200, комусь ще більше. Та це нікого не бентежить – роздадуть матеріали, знімуть десяток сюжетів, на тому і закінчать", - коментує Гайдай.



Він зазначає також, що в обмін на будівельні матеріали росіяни вимагають віддати декілька копій документів, які містять особисті дані сєверодончан.



"Чергова спроба їх зібрати, аби провести псевдореферендум", - каже Гайдай.



Крім того, він наголошує на тому, що після двох місяців окупації в місті так і не зʼявилися світло, газ та вода.

