Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Останнім часом підвищилася кількість ворожих обстрілів, але кількість снарядів противник використовує значно менше, ніж тиждень тому. Вороги зараз намагаються бити по тих самих напрямках, що і раніше, тобто Бериславський, Херсонський та Кізомиський, але більше ретельно підбираючи цілі", - зауважила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Наталя Гуменюк додала, що противник обирає ті напрямки для обстрілів, де вбачає небезпеку від наших Сил оборони.

"Цієї ночі 31 липня понад 10 разів був обстріляний Херсон. Противник зосередився на цьому напрямку, який йому здається найбільш небезпечним. На Бериславщині продовжуються ворожі атаки керованими авіабомбами, а Кізомиський напрямок поки що покривають мінометами", - повідомила Гуменюк.