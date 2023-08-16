Про це сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Загальний настрій у Криму досить панічний, тому що вони усвідомлюють, що просування Сил оборони України вже не зупинити, воно невідворотне. І можна говорити про те, що ті моменти евакуації, які вони спостерігають у цивільному середовищі, на них теж впливають досить потужно", - заявила вона.

Також демотивує російських військових "евакуація" окупаційною владою своїх цінностей, зазначила Гуменюк.

"Впливає й те, що колаборанти та окупаційна влада вивезли вже всі свої цінності та продовжують "пиляти бюджет", демонструючи, що після мене хоч потоп. Це все створює відчуття, зокрема в контингенту військового, який перебуває зараз на Кримському півострові, що їм залишилося недовго перебувати в цих пунктах базування", – розповіла речниця ОК "Південь".

Гуменюк припустила, що окупантів, імовірно, перекинуть із Криму на Запорізький напрямок або на Донбас.

"Там їм доведеться брати участь у дуже активних бойових діях. Тому що навіть при тому, що вони мають дуже великий потенціал, він занадто швидко витрачається на полі бою", — резюмувала вона.