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Головна Війна з Росією Гуменюк про окупантів у Криму: "Вони розуміють, що їм залишилося недовго перебувати в цих пунктах базування"

Гуменюк про окупантів у Криму: "Вони розуміють, що їм залишилося недовго перебувати в цих пунктах базування"

16 серпня, 2023 середа
13:23
Війна з Росією Наталія Гуменюк

У тимчасово окупованому Криму переважають панічні настрої. Російські військові розуміють, що їм залишилося недовго перебувати в цих пунктах базування

Про це сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Загальний настрій у Криму досить панічний, тому що вони усвідомлюють, що просування Сил оборони України вже не зупинити, воно невідворотне. І можна говорити про те, що ті моменти евакуації, які вони спостерігають у цивільному середовищі, на них теж впливають досить потужно", - заявила вона.

Також демотивує російських військових "евакуація" окупаційною владою своїх цінностей, зазначила Гуменюк.

"Впливає й те, що колаборанти та окупаційна влада вивезли вже всі свої цінності та продовжують "пиляти бюджет", демонструючи, що після мене хоч потоп. Це все створює відчуття, зокрема в контингенту військового, який перебуває зараз на Кримському півострові, що їм залишилося недовго перебувати в цих пунктах базування", – розповіла речниця ОК "Південь".

Гуменюк припустила, що окупантів, імовірно, перекинуть із Криму на Запорізький напрямок або на Донбас.

"Там їм доведеться брати участь у дуже активних бойових діях. Тому що навіть при тому, що вони мають дуже великий потенціал, він занадто швидко витрачається на полі бою", — резюмувала вона.

Новини
Україна
Крим
окуповані території
окупанти
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