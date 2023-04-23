Відповідну заяву вона оприлюднила в ефірі телемарафону.

Речниця не підтвердила і не спростувала дані ISW та наголосила на необхідності інформаційної тиші заради безпеки наших військових.

"Я хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли дійсно треба перетнути таку перешкоду як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим "студентам" Інституту дослідження війни", - каже Гуменюк.