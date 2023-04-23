Гуменюк прокоментувала інформацію, щодо ймовірної висадки ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію від Інституту вивчення війни щодо можливої висадки ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та порадила спеціалістам ISW набратися терпіння
Відповідну заяву вона оприлюднила в ефірі телемарафону.
Речниця не підтвердила і не спростувала дані ISW та наголосила на необхідності інформаційної тиші заради безпеки наших військових.
"Я хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли дійсно треба перетнути таку перешкоду як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою, потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут треба набратися терпіння і навіть найкращим "студентам" Інституту дослідження війни", - каже Гуменюк.
- Аналітики Інституту вивчення війни звітували про наявність достатніх доказів щодо висадки українських сил на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
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