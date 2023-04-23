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ISW: українські сили зайняли позиції на лівому березі Херсонщини

23 квітня, 2023 неділя
06:25
Війна з Росією Херсонська область

Аналітики Інституту вивчення війни звітували про наявність достатніх доказів щодо висадки українських сил на лівому березі Дніпра у Херсонській області

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові блогери надали достатньо географічно прив'язаних відеоматеріалів і текстових повідомлень, щоб підтвердити, що станом на 22 квітня українські війська зайняли позиції на лівому березі Херсонської області, але невідомо, в якому масштабі і з якими намірами.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським мілблогером 22 квітня, виявляють, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона). Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту", - ствердили експерти.

Зокрема російські військові блогери заявляли, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки в цьому районі - все це вказує на відсутність російського контролю над цим районом.

Карта іншого мілітарного блогера свідчить, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона станом на 22 квітня, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови 

"Деякі мілблогери скаржилися, що повільний темп вогню російської артилерії через надмірну централізацію російського військового командування дозволив українським військам висадитися на східному березі. Російські війська, можливо, надають перевагу утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними", - додали в ISW.

  • Нагадаємо, вчора ISW звітував, що для останніх атак по України росіяни використовували нову партію іранських дронів Shahed-136/131.
Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
деокупація України
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