Гуменюк: пуски з підводного ракетоносія ускладнюють виявлення ППО, рівень загрози високий
В акваторії Чорного моря перебуває підводний російський човен, що споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр"
Про це інформує начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні.
"Це означає, що ворог намагається напружувати певні наші напрямки для того, щоби виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Днями, коли вони так само вивели ракетоносій, атака відбувалася не з моря, а з північного напрямку, і застосовувалися безпілотні ударні апарати. Але наявність ракетоносія відволікає протиповітряну оборону - зрозуміло: він теж під суворим контролем", - заявила Гуменюк.
Очільниця об’єднаного пресцентру наголосила, що у Чорному морі перебуває 9 російських кораблів, і серед них - цей ракетоносій. Також один корабель розвідує надводну ситуацію в Азовському морі.
"Тобто ракетну небезпеку ми оцінюємо, як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнює виявлення засобами протиповітряної оборони, і це означає, що від сигналу повітряної тривоги треба діяти дуже оперативно", - додала Гуменюк.
- Станом на вечір суботи, 19 серпня, Росія вивела у море підводний ракетоносій з 4 "калібрами".
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