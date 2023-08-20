Про це інформує начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк у телемарафоні.

"Це означає, що ворог намагається напружувати певні наші напрямки для того, щоби виснажувати нашу систему протиповітряної оборони. Днями, коли вони так само вивели ракетоносій, атака відбувалася не з моря, а з північного напрямку, і застосовувалися безпілотні ударні апарати. Але наявність ракетоносія відволікає протиповітряну оборону - зрозуміло: він теж під суворим контролем", - заявила Гуменюк.

Очільниця об’єднаного пресцентру наголосила, що у Чорному морі перебуває 9 російських кораблів, і серед них - цей ракетоносій. Також один корабель розвідує надводну ситуацію в Азовському морі.

"Тобто ракетну небезпеку ми оцінюємо, як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнює виявлення засобами протиповітряної оборони, і це означає, що від сигналу повітряної тривоги треба діяти дуже оперативно", - додала Гуменюк.