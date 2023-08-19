У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває підводний ракетоносій з 4 "калібрами", - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" відзвітували про ситуацію з ракетною загрозою станом на вечір суботи, 19 серпня
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"Тактична авіація, як правило, до цього часу вже налітала своє, може активізуватися ближче до світанку по прифронтових областях. Пусків ударних БПЛА типу "Shahed-136" в південному напрямку не відмічено", - пише Назаров.
Станом на 23:00 суботи, 19 серпня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває підводний ракетоносій з 4 "калібрами".
Рівень ракетної небезпеки оцінюємо як високий. Але без зайвої паніки, із розумінням і усвідомленням стану справ. При сигналі тривоги - безпека понад усе! Може бути чутно нашу роботу, але ж ми тренуємось, щоб бути завжди напоготові", - наголошує спікер ОК "Південь".
- Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Внаслідок влучання у Драматичний театр загинули 7 людей, серед них - дитина, 140 отримали поранення.
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