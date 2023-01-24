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Гурт Panic! Аt the disco оголосив, що завершить діяльність у березні

24 січня, 2023 вiвторок
18:57
Культура Брендон Урі, Panic! Аt the disco

Гурт Panic! Аt the disco оголосив, що після майже 20 років існування завершить свою діяльність у березні 2023 року

Про це повідомив фронтмен гурту Брендон Урі.

Завершення кар'єри відбудеться після закінчення європейського туру в Англії, 10 березня.

Урі повідомив, що разом з дружиною Сарою чекає на дитину, тож хоче зосередити свою увагу на сім'ї, а не на музиці.

"Іноді подорож має закінчитися, щоб розпочалась нова. Ми намагалися приховувати це, хоча дехто з вас, можливо, чув... Ми з Сарою дуже скоро чекаємо дитину! Перспектива бути батьком і спостерігати, як моя дружина стає матір’ю, є водночас хвилюючою та захопливою. Я з нетерпінням чекаю цієї наступної пригоди. Проте я збираюся завершити цю главу свого життя, аби зосередитися на родині, тож Panic! Аt the disco більше не буде", - пише співак.

Урі подякував фанатам та написав, що "з нетерпінням чекає останньої зустрічі з усіма в Європі та Великій Британії".

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