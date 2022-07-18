Про це повідомили на сайті музичної премії YUNA.

Цьогорічна церемонія нагородження Національної премії YUNA відбулася в онлайн-форматі. Захід, який провів Володимир Остапчук, транслювали на медичному YouTube-каналі MEDplus. Жюрі визначило переможців у 17 номінаціях, а найбільше статуеток – 3 – дісталось родині Монатіків. Дмитро Монатік (MONATIK) переміг у номінаціях "Найкращий відеокліп" та "Найкраще концертне шоу", а його дружина – Ірина Монатік – минулоріч організувала "Найкращий менеджмент артиста".

Усі переможці премії YUNA:

"Найкращий виконавець" - Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця" – NK

"Найкраща пісня" - Wellboy - "Гуси"

"Найкращий альбом" - The HARDKISS - "Жива і не залізна"

“Найкращий поп-гурт" – KALUSH та KAZKA

"Найкращий рок-гурт" - The HARDKISS

"Відкриття року" - Wellboy

"Найкраща пісня іншою мовою" - TVORCHI - Falling

"Найкращий відеокліп" - MONATIK - "Зажигать / JOMO" (реж. Таню Муїньо)

"Найкращий дует/колаборація" - Бумбокс & Саша Чемеров – “Любила”

"Найкраще концертне шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI - ROAD

"Найкращий електронний хіт" - Go_A - SHUM

"Найкращий хіп-хоп хіт" - KALUSH - "Зорі"

"Найкращий естрадний хіт"- Ірина Білик - "Не стримуй погляд"

"Інший формат"- DAKOOKA

"Найкраща пісня до фільму" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов - "На щастя" (фільм "Скажене весілля 3")

"Найкращий менеджмент артиста"- Ірина Монатік (Monatik Corporation)

У ще одній – спецномінації "Музична харизматична пара" – перемогли солістка і гітарист гурту The HARDKISS Юлія Саніна і Валерій Бебко.

Організатори наголосили, що всі статуетки цього року продадуть на благодійних аукціонах. Кошти витратять на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском, які відправлять на фронт.

Додамо, 14 липня Сергія Жадана нагородили премією Ганни Арендт за "політичне мислення".