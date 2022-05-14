"Peace for Ukraine". Гурт з Ісландії виступає на Євробаченні з українською символікою
Представниці Ісландії, гурт Systur, у грандфіналі Євробачення, що проходить ввечері у суботу, 14 травня 2022 року, на свій виступ вийшли із наліпками українських прапорів
Це можна було почути й побачити під час прямої трансляції концерту на YouTube.
Виконавиці розмістили наліпки на руках та гітарах, так щоб їх помітили глядачі.
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Наприкінці свого виступу вони сказали: "Peace for Ukraine" ("Мир для України").
Systur - ісландський гурт, що складається з сестер Сігрідур, Елізабет та Елін Ейорсдьоттір.
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