Гурту ТНМК, який збирає гроші на ЗСУ, не дозволили виступити у Флоренції, - Фоззі
Поліція відкликала дозвіл на концерт у Флоренції гурту ТНМК, який збирає кошти на Збройні сили України
Про це у себе в facebook повідомив український співак Олександр Фоззі Сидоренко
"Флоренція прекрасна. Прямо неочікувано прекрасна. Тільки нам не дали там вчора зіграти - поліція відкликала дозвіл на акцію. Щось типу - поруч акція неофашистів, краще не загострювати. Навіть під гітару не дозволили. А в барабанщика з кишені вкрали телефон. Такого плану гастролі вчора були", - йдеться в дописі.
Також він зазначив, що сьогодні, 23 жовтня, о 16:00 гурт зіграє біля римського Форуму.
- 31 серпня стало відомо, що під час благодійного концерту у Дрездені зловмисники викрали з концертного буса гурту ТНМК цінні речі та гроші.
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