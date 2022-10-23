Про це у себе в facebook повідомив український співак Олександр Фоззі Сидоренко

"Флоренція прекрасна. Прямо неочікувано прекрасна. Тільки нам не дали там вчора зіграти - поліція відкликала дозвіл на акцію. Щось типу - поруч акція неофашистів, краще не загострювати. Навіть під гітару не дозволили. А в барабанщика з кишені вкрали телефон. Такого плану гастролі вчора були", - йдеться в дописі.

Також він зазначив, що сьогодні, 23 жовтня, о 16:00 гурт зіграє біля римського Форуму.

31 серпня стало відомо, що під час благодійного концерту у Дрездені зловмисники викрали з концертного буса гурту ТНМК цінні речі та гроші.

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