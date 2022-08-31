Український гурт ТНМК обікрали під час благодійного концерту в Німеччині
Під час благодійного концерту у Дрездені зловмисники викрали з концертного буса гурту ТНМК цінні речі та гроші
Про це учасник колективу Олександр Сидоренко (Фоззі) повідомив на своїй сторінці у facebook.
"Під час сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Компи, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо картки. Весело, короче", - написав він.
Фоззі пише, що двоє учасників взагалі лишилися без документів.
"Ок, гугл. У нас двоє лишилися взагалі без документів. Сьогодні ми у Варшаві, завтра в Кракові. Куди стукатись по аусвайси? Плюси, мінуси, підводні камені?" - запитує учасник гурту.
Як відомо, у серпні ТНМК вирушив у благодійний концертний тур європейськими містами, аби зібрати гроші на аптечки та пікап для ЗСУ. Артисти вже виступили у польських містах, а також у Берліні (Німеччина).
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