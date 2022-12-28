Гуттереш призначив нового координатора Чорноморської зернової ініціативи

Про це повідомляється на сайті ООН.

Стало відомо, що представник Кувейту змінить на посаді Аміра Махмуда Абдулу з Судану, який координував цю ініціативу із серпня.

"Генеральний секретар висловлює подяку пану Абдулі за його лідерство, наполегливу роботу та відданість впровадженню ініціативи, у тому числі в складні періоди", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, відомо, що Дашді у 2021 році вийшов у відставку зі Збройних сил Кувейту у званні віцеадмірала.

"Він має 40 років досвіду в питаннях морських операцій, лідерства та управління, як у Кувейті, так і в закордонних відрядженнях", - зауважили в ООН.

26 грудня повідомлялося, що за два дні з українських портів вийшли 9 суден, серед них балкери з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер із 45 тис. тонн олії для Індії.

28 грудня стало відомо, що через гальмування інспекції Росії, що перешкоджає роботі "зернового коридору" в Босфорі черга в понад 90 суден, вантажовласники мають мільйонні збитки.

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