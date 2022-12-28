Гуттереш призначив нового координатора Чорноморської зернової ініціативи
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш призначив Абдулу Абдула Самада Дашді з Кувейту новим координатором Чорноморської зернової ініціативи
Про це повідомляється на сайті ООН.
Стало відомо, що представник Кувейту змінить на посаді Аміра Махмуда Абдулу з Судану, який координував цю ініціативу із серпня.
"Генеральний секретар висловлює подяку пану Абдулі за його лідерство, наполегливу роботу та відданість впровадженню ініціативи, у тому числі в складні періоди", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: У рамках "зернової ініціативи" Україна відправила за кордон 13 млн тонн збіжжя
Зокрема, відомо, що Дашді у 2021 році вийшов у відставку зі Збройних сил Кувейту у званні віцеадмірала.
"Він має 40 років досвіду в питаннях морських операцій, лідерства та управління, як у Кувейті, так і в закордонних відрядженнях", - зауважили в ООН.
- 26 грудня повідомлялося, що за два дні з українських портів вийшли 9 суден, серед них балкери з 68 тис. тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер із 45 тис. тонн олії для Індії.
- 28 грудня стало відомо, що через гальмування інспекції Росії, що перешкоджає роботі "зернового коридору" в Босфорі черга в понад 90 суден, вантажовласники мають мільйонні збитки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.41Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе