Свій коментар Михайло Подоляк написав у Twitter.

Володимир Путін на економічному форумі 17 червня заявив, що розв’язана ним війна стала рятувальним колом для Заходу, адже вони змогли звалити на Росію свої прорахунки в економіці.

"Нове пояснення людожерської війни від Путіна. Нападаєш на Україну, стираєш цілі міста, вчиняєш масові страти, перетворюєш Росію на середньовіччя, а потім називаєш це… "рятівним колом для Заходу"? Ґвалтуй на благо, убивай, щоб потрапити в рай? І хто має в це повірити, крім Z-табору?" – йдеться у коментарі радника голови ОПУ.

17 червня на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму президент РФ заявив, що Радянський Союз – це територія історичної Росії.

Того ж дня російський президент заявив, що не погрожує світові ядерною зброєю, але готовий її застосувати в разі загрози суверенітету.

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