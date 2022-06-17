Путін вважає Радянський Союз "історичною Росією"

Про це Путін розповів на засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Радянський Союз – це що таке? Це історична Росія. Так вийшло, він припинив своє існування. І я хочу це підкреслити, ми завжди з повагою за новітню історію ставилися до тих процесів суверенізації, які відбувалися на пострадянському просторі", - пояснив президент РФ.

Путін заявив, що Росія має "братні" відносини з Казахстаном, і РФ зацікавлена ​​в зміцненні подібних відносин. "Кому на думку може спасти псувати відносини з Казахстаном?", - запитав очільник Кремля. Він також дав зрозуміти, що російської агресії в Україні та окупації Криму не було б, якби відносини були "добрими" та "партнерськими".

"Те ж саме було б з Україною, абсолютно. Були б у нас союзницькі добрі, просто партнерські хоча б відносини, на думку б нікому не спало... І не було б проблеми, до речі, щодо Криму. Якби дотримувалися права людей, які там проживають, російськомовного населення, з повагою ставилися б до російської мови, культури, ну на думку нікому не спадало б".

Путін також сказав, що Україна "прийшла" до Російської імперії лише з трьома областями: "Україна прийшла до Російської імперії з трьома територіями фактично – Київ та Київська область, Житомир, Чернігів, ось і все".

17 червня президент США висловив переконання, що керівник РФ наказав би своїм військам рухатись далі, якби Захід стояв осторонь і не допомагав зупиняти його в Україні.

Того ж дня російський президент заявив, що не погрожує світові ядерною зброєю, але готовий її застосувати в разі загрози суверенітету.

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