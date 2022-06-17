Путін хотів фінляндизації НАТО. Натомість отримав НАТО-ізацію Фінляндії, - Байден

Про це Джозеф Байден заявив в інтерв'ю для AP.

У розмові президент США згадав, як Росія свого часу хотіла вступити у НАТО. "Ви знаєте причину, чому Путін сказав, що збирається вступити (в Альянс. - Ред.), Вона полягала в тому, що він не хотів, щоб вони насправді вступали до НАТО. Ну, він хотів такого роду фінляндизації НАТО. Натомість він отримав НАТО-ізацію Фінляндії".

Байден пояснив свою політику підтримки України: "Що сталося б, коли найсильніша держава НАТО, організаційної структури, яку ми зібрали разом, не зреагувала на російську агресію (понад 100 тис. військових), які перейшли кордон, щоб спробувати окупувати та знищити культуру цілого народу. Що тоді, що відбулося б? Що було б далі? О, я боюся того, що б сталося далі. Ви побачили б хаос у Європі. Ви побачили б, що вони продовжують рухатися. Ви вже бачили, що роблять у Білорусі. Що було б в навколишніх країнах? І в Польщі, і в Чехії, і в усіх членах НАТО".

"Я переконаний, що якщо ми дозволимо Путіну пройти, Росії пройти, він не зупиниться", - сказав президент США.

15 червня Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $1 млрд, перед тим поспілкувавшись із Зеленським.

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