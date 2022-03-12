Гватемала прийняла перших біженців із України

Про це повідомляє Reuters.



За словами речника імміграційної служби, ці вісім українців були першими, хто прибув у країну "з гуманітарних міркувань".



За словами чиновників, через кілька годин прибув інший рейс, на якому було ще більше українців. Незрозуміло, скільки осіб прибуло до Гватемали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.



"Я не знаю, що нас чекає в майбутньому, але я сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Важко сказати, як болить моє серце за маму й тата в Україні, які не можуть виїхати", - сказав один із прибулих українців.



Гватемали була першою з країн Центральної Америки, що оголосила про прибуття українців. Велика частина населення цих держав емігрувала через насильство та бідність.



Останніми місяцями до Латинської Америки втікає все більше українців та росіян, у тому числі тих, хто опиняється на кордоні США та Мексики.



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