Гватемала прийняла перших біженців із України
У п'ятницю, 11 березня, центральноамериканська Гватемала прийняла перших українців, які втекли з батьківщини після вторгнення Росії
Про це повідомляє Reuters.
За словами речника імміграційної служби, ці вісім українців були першими, хто прибув у країну "з гуманітарних міркувань".
За словами чиновників, через кілька годин прибув інший рейс, на якому було ще більше українців. Незрозуміло, скільки осіб прибуло до Гватемали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Я не знаю, що нас чекає в майбутньому, але я сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Важко сказати, як болить моє серце за маму й тата в Україні, які не можуть виїхати", - сказав один із прибулих українців.
Гватемали була першою з країн Центральної Америки, що оголосила про прибуття українців. Велика частина населення цих держав емігрувала через насильство та бідність.
Останніми місяцями до Латинської Америки втікає все більше українців та росіян, у тому числі тих, хто опиняється на кордоні США та Мексики.
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