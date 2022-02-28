Гвинтівки та кулемети: Хорватія надасть Україні зброю на €16,5 млн
Хорватія на запит Києва відправить Україні піхотну зброю та засоби захисту вартістю €16,5 млн
Про це заявив міністр оборони Хорватії Маріо Баножич, повідомляє Total Croatia News.
Хорватія вирішила задовольнити запит України на озброєння та відправить його у кількості, достатній для чотирьох бригад.
"Йдеться про гвинтівки та кулемети тих калібрів, які просила українська сторона", - сказав міністр після засідання уряду, на якому обговорювалась військова допомога Україні.
Вартість зброї становить 16,5 млн євро.
Хорватія також планує оголосити до 10 солдатів для сил швидкого реагування НАТО. Баножич відмовився розкрити більше інформації про солдатів для цієї місії.
За його словами, влада стежить за ситуацією в регіоні, і за результатами розвідки охорона військових об’єктів піднята на більш високий рівень.
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