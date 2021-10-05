HBO показав перший тизер приквелу "Гри Престолів"

Тизер опублікований на YouTube каналі HBO.



Зазначимо, сюжет майбутнього приквелу базується на книзі Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". Його дія розгортається за 300 років до подій книги "Пісня льоду та полум'я". У серіалі розповідається історія династії Таргарієнів.



Головні ролі у серіалі виконали Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі та Педді Консидайн. Шоураннерами серіалу стали Мігель Сапочник і Райан Кондал.



Перший сезон складатиметься з десяти серій.

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