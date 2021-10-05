HBO показав перший тизер приквелу "Гри Престолів"
HBO Max опублікував на YouTube каналі перший тизер серіалу "Дім дракона" - приквела серіалу "Гра престолів" за романами Джорджа Мартіна
Тизер опублікований на YouTube каналі HBO.
Зазначимо, сюжет майбутнього приквелу базується на книзі Мартіна 2018 року "Вогонь і кров". Його дія розгортається за 300 років до подій книги "Пісня льоду та полум'я". У серіалі розповідається історія династії Таргарієнів.
Головні ролі у серіалі виконали Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі та Педді Консидайн. Шоураннерами серіалу стали Мігель Сапочник і Райан Кондал.
Перший сезон складатиметься з десяти серій.
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