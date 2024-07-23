Захистити тих, хто захищає нас: збір на дрони та РЕБ

Захисники на Донецькому напрямку щодня стримують ворожі атаки, боронять нашу свободу та майбутнє. Саме ці воїни до останнього стояли й боронили Авдіївський напрямок весною, тому дуже багато втрат і треба поновлення ресурсів. Вони терміново потребують летючої зброї та сучасних засобів протидії ворожим дронам. Ці технології критично важливі для захисту наших бійців.

Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу!

Разом ми зможемо захистити тих, хто захищає нас!

Наша ціль: 3 500 000 грн.

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