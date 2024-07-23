Захистити тих, хто захищає нас: збір на дрони та РЕБ
Телеканал "Еспресо" та благодійний фонд “Весна” відкрили збір коштів на купівлю сучасних дронів та систем радіоелектронної боротьби для 3-ї окремої штурмової бригади, 110-ї та 47-ї бригад ЗСУ
Захисники на Донецькому напрямку щодня стримують ворожі атаки, боронять нашу свободу та майбутнє. Саме ці воїни до останнього стояли й боронили Авдіївський напрямок весною, тому дуже багато втрат і треба поновлення ресурсів. Вони терміново потребують летючої зброї та сучасних засобів протидії ворожим дронам. Ці технології критично важливі для захисту наших бійців.
Кожна ваша гривня наближає нашу перемогу!
Разом ми зможемо захистити тих, хто захищає нас!
Наша ціль: 3 500 000 грн.
Посилання банку фонду
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.84Продаж 45.64
- Актуальне
- Важливе