Збір на дрони для розвідки ССО

В пекельних умовах війни дрони допоможуть не лише покращити виконання бойових задач, наразі від них залежить багато життів наших захисників.

Тож, Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога!

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Наша ціль: 890 000 грн

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