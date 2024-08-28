Збір на дрони для розвідки ССО
Збираємо кошти на дрони та зарядну станцію для розвідки третього полку ССО, що виконує бойові операції на напрямку Часового Яру
В пекельних умовах війни дрони допоможуть не лише покращити виконання бойових задач, наразі від них залежить багато життів наших захисників.
Тож, Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога!
Долучайтеся, разом до перемоги!
Наша ціль: 890 000 грн
Картка ПриватБанку:
5168745614218615
Посилання на банку
Номер картки банки:
5375 4112 2184 3464
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.74Продаж 46.42
- Актуальне
- Важливе