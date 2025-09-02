Збір на РЕБ та двигуни для медеваків ССО
Збираємо кошти на РЕБ та два двигуни для медеваків військовослужбовців ССО, що боронять нашу країну на Східному напрямку
Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень.
Тож, просимо допомогти зі збором коштів. Для вас - це філіжанка кави, а для наших захисників - це шанс на життя!
Активна фаза війни йде вже четвертий рік, і ресурсів немає майже ні в кого. Але без нашої з вами допомоги наші дівчата парамедикині не впораються
Допоможемо врятувати життя нашим пораненим захисникам разом!
Наша ціль: 990 000 грн
Поповнити Банку Монобанку:
https://send.monobank.ua/jar/6XqENuefpz?fbclid=IwY2xjawMH-mNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhZjV3SVBMQWZJb01nS3NnAR5zJaO-8tLoMzAPiB3diTJsFcV8-VAmARJORywMkPhzadvJzTKjo-5EVE6Axg_aem_gkdxikezJgcm4k-LpKvEZA
номер картки банки: 4441 1111 2700 0903
Поповнити конверт через Приват24
https://www.privat24.ua/send/h8rmt
номер картки конверта: 5168752147348166
PayPall : [email protected]
Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу! Разом переможемо!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе