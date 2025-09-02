Збір на РЕБ та двигуни для медеваків ССО

Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень.

Тож, просимо допомогти зі збором коштів. Для вас - це філіжанка кави, а для наших захисників - це шанс на життя!

Активна фаза війни йде вже четвертий рік, і ресурсів немає майже ні в кого. Але без нашої з вами допомоги наші дівчата парамедикині не впораються

Допоможемо врятувати життя нашим пораненим захисникам разом!

Наша ціль: 990 000 грн

Поповнити Банку Монобанку:

https://send.monobank.ua/jar/6XqENuefpz?fbclid=IwY2xjawMH-mNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFhZjV3SVBMQWZJb01nS3NnAR5zJaO-8tLoMzAPiB3diTJsFcV8-VAmARJORywMkPhzadvJzTKjo-5EVE6Axg_aem_gkdxikezJgcm4k-LpKvEZA

номер картки банки: 4441 1111 2700 0903

Поповнити конверт через Приват24

https://www.privat24.ua/send/h8rmt

номер картки конверта: 5168752147348166

PayPall : [email protected]

Ми дуже розраховуємо на вашу допомогу! Разом переможемо!