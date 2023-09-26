HIMARS "взяла участь" у нараді офіцерів РФ: на Херсонщині ліквідовано штаб окупантів ,- ЗМІ

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на джерело в СБУ.

"Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300", - повідомив співрозмовник агентства.

Журналісти проєкту "Схеми" змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном: це район населеного пункту Раденськ на Херсонщині.

За інформацією джерела "Радіо Свобода" в СБУ, удар був завданий 18 вересня.

Офіційно Служба безпеки про нього поки не повідомляла.