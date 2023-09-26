HIMARS "взяла участь" у нараді офіцерів РФ: на Херсонщині ліквідовано штаб окупантів ,- ЗМІ
За наведенням Служби безпеки України Сили оборони поцілили у тимчасовий пункт управління російських загарбників на Херсонщині
Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на джерело в СБУ.
"Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS "взяла участь" у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: 8 офіцерів мають статус "200", 7 - "300", - повідомив співрозмовник агентства.
Журналісти проєкту "Схеми" змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном: це район населеного пункту Раденськ на Херсонщині.
За інформацією джерела "Радіо Свобода" в СБУ, удар був завданий 18 вересня.
Офіційно Служба безпеки про нього поки не повідомляла.
- 22 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У Збройних силах України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
- Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- Видання Sky News, з посиланням на джерела у Повітряних Силах України, зазначило, що під час атаки на штаб було використано британські ракети Storm Shadow.
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