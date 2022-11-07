Honda представила четверте покоління позашляховика Pilot
Японський виробник авто презентував новий позашляховик 2023 Honda Pilot четвертого покоління середнього розміру, який визнали найпотужнішим серед інших моделей
Про це інформує Car and Buzz.
Honda Pilot 2023 представляє четверте покоління позашляховика середнього розміру. Нова комплектація TrailSport додає авто акценту на бездоріжжі. Honda має 3,5-літровий двигун V6 із потужністю 285 кінських сил і крутним моментом у 262Нм.
"Після нескінченної низки тизерів абсолютно новий Honda Pilot 2023 року було виявлено як найбільший і найпотужніший позашляховик бренду. Модель четвертого покоління дебютує в новому напрямку дизайну, але також слідує за рухом решти лінійки Honda до більш елітного напрямку. Він також оснащений новими технологіями, просторими сидіннями для восьми пасажирів і новими інноваційними силовими агрегатами, що ідеально підходить для того, щоб випробувати лідера у своєму класі Hyundai Palisade", - йдеться в повідомленні.
Авто має декілька режимів керування, серед яких "нормальний", "економічний", "спортивний" та "їзда в сніг".
Розмір панелі управління та сенсорного екрана з інформаційно-розважальною системою дорівнюватиме 17,8 см в базовій моделі автомобіля 4-го покоління.
- 2 березня стало відомо, що Honda не постачатиме своєї продукції до РФ, а Mazda не експортуватиме автозапчастини на власний завод у Росії через санкції проти країни.
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