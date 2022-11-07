Про це інформує Car and Buzz.

Honda Pilot 2023 представляє четверте покоління позашляховика середнього розміру. Нова комплектація TrailSport додає авто акценту на бездоріжжі. Honda має 3,5-літровий двигун V6 із потужністю 285 кінських сил і крутним моментом у 262Нм.

"Після нескінченної низки тизерів абсолютно новий Honda Pilot 2023 року було виявлено як найбільший і найпотужніший позашляховик бренду. Модель четвертого покоління дебютує в новому напрямку дизайну, але також слідує за рухом решти лінійки Honda до більш елітного напрямку. Він також оснащений новими технологіями, просторими сидіннями для восьми пасажирів і новими інноваційними силовими агрегатами, що ідеально підходить для того, щоб випробувати лідера у своєму класі Hyundai Palisade", - йдеться в повідомленні.

Авто має декілька режимів керування, серед яких "нормальний", "економічний", "спортивний" та "їзда в сніг".

Розмір панелі управління та сенсорного екрана з інформаційно-розважальною системою дорівнюватиме 17,8 см в базовій моделі автомобіля 4-го покоління.

2 березня стало відомо, що Honda не постачатиме своєї продукції до РФ, а Mazda не експортуватиме автозапчастини на власний завод у Росії через санкції проти країни.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb