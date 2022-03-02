Honda й Mazda припинять експорт своєї продукції до Росії

Про це інформує Nikkei Asia.



"Honda припинить експорт автомобілів, мотоциклів та іншої продукції в Росію, а Mazda призупинить експорт автозапчастин на свій завод у країні", - ідеться в повідомленні.



За інформацією видання, через санкції США, Європи та Японії проти РФ бізнес-середовище в Росії стрімко погіршується, рубль втрачає цінність, а логістична мережа стає фрагментованою.



Nikkei зазначило, що в Японії набирають обертів кроки щодо перегляду ведення бізнесу в РФ.

Нагадаємо, Японія ввела санкції проти Путіна та його оточення

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