Японія ввела санкції проти Путіна та його оточення
Японія приєдналася до західних держав і ввела санкції проти путінської Росії за повномасштабний напад на Україну
Про це повідомляє російська служба BBC.
У вівторок, 1 березня, МЗС Японії опублікувало повний список російських персон і компаній, які потрапили під санкції.
Серед них - президент Володимир Путін, голова МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, начальник російського генштабу Валерій Герасимов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев та заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.
Токіо також заморозить кошти російського Центробанку та державних Промсвязьбанку та Внешэкономбанку.
Крім того, Японія заборонила продаж будь-чого 49 російським компаніям та організаціям, у тому числі ФСБ, ГРУ та державним корпораціям військово-промислового комплексу.
- Нагадаємо, 27 лютого уряд Японії приєднався до рішення країн G7 відключити Росію від SWIFT та погодився ввести персональні санкції проти Володимира Путіна.
- 28 лютого Японія звинуватила РФ у окупації Південних Курил і порушенні міжнародного права.
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