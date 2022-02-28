Японія звинуватила РФ у окупації Південних Курил і порушенні міжнародного права

Про це написало ТАСС.



"Північні території" (Південні Курили, - ред.) окуповані (РФ, - ред.), і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що здійснюється зараз", - заявив директор департаменту Європи МЗС Японії Хідекі Уяма.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb