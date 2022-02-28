Японія звинуватила РФ у окупації Південних Курил і порушенні міжнародного права
МЗС Японії заявило, що Росія окупувала Південні Курили
Про це написало ТАСС.
"Північні території" (Південні Курили, - ред.) окуповані (РФ, - ред.), і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що здійснюється зараз", - заявив директор департаменту Європи МЗС Японії Хідекі Уяма.
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