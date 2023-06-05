Про це інформує обсерваторія.

Галактика медуз JO206 зображена на фото космічного телескопа спіральна нахилена, має яскравий і барвистий внутрішній диск з синіми та червоними плямами зореутворення. Оточує його блідий диск з пилу. Галактика має багато рукавів, які відходять від диска і тягнуться в довгі стежки. Фон темний з трьома яскравими зірками.

JO206 знаходиться в сузір'ї Водолія на відстані понад 700 мільйонів світлових років від Землі.

Галактики медуз мають довгі вусики зореутворення, які утворюються через взаємодію з іншими галактиками. Це дає астрономам можливість вивчати зореутворення в екстремальних умовах. Зореутворення в дисках галактик медуз і їх "щупальцях" не має значних відмінностей.

"Щупальця" медузоподібних галактик дозволяють астрономам вивчати зореутворення в екстремальних умовах. Телескоп Hubble виявив, що немає значних відмінностей між утворенням зірок у дисках медузоподібних галактик і у їх "щупальцях".

Це свідчить про те, що середовище нових зірок має мало впливу на їх формування. Медузоподібні галактики отримали свою назву через схожість з морськими тваринами.