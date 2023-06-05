Hubble сфотографував медузоподібну галактику на відстані у понад 700 млн світлових років від Землі
Космічний телескоп NASA Hubble зробив зображення медузоподібної галактики JO206, яка знаходиться на відстані у понад 700 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Водолія
Про це інформує обсерваторія.
Галактика медуз JO206 зображена на фото космічного телескопа спіральна нахилена, має яскравий і барвистий внутрішній диск з синіми та червоними плямами зореутворення. Оточує його блідий диск з пилу. Галактика має багато рукавів, які відходять від диска і тягнуться в довгі стежки. Фон темний з трьома яскравими зірками.
JO206 знаходиться в сузір'ї Водолія на відстані понад 700 мільйонів світлових років від Землі.
Галактики медуз мають довгі вусики зореутворення, які утворюються через взаємодію з іншими галактиками. Це дає астрономам можливість вивчати зореутворення в екстремальних умовах. Зореутворення в дисках галактик медуз і їх "щупальцях" не має значних відмінностей.
"Щупальця" медузоподібних галактик дозволяють астрономам вивчати зореутворення в екстремальних умовах. Телескоп Hubble виявив, що немає значних відмінностей між утворенням зірок у дисках медузоподібних галактик і у їх "щупальцях".
Це свідчить про те, що середовище нових зірок має мало впливу на їх формування. Медузоподібні галактики отримали свою назву через схожість з морськими тваринами.
- 2 травня Hubble зафіксував спіральну галактику NGC 4395, яка має дуже низьку поверхневу яскравість, тобто розсіяна і випромінює менше світла, ніж інші.
- 5 травня космічний телескоп Hubble зробив зображення галактики-медузи JO175, яка розташована на відстані понад 650 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Телескопіум.
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