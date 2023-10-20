Hyundai презентував концептуальну модель безпілотного танка-невидимки
Відомий виробник автомобілів Hyundai, який має багато інших компаній, які спеціалізуються в різних сферах, показав свій футуристичний танк зі стелс-технологіями
Про це інформує Carscoops.
Hyundai Rotem – це компанія, яка виробляє поїзди, обладнання для виробництва, танки, бронетехніку та безпілотну зброю. На Сеульській аерокосмічній та дизайнерській виставці вона показала свій новий танк, який не схожий на звичайний.
Фото: carscoops
"Новітня конструкція, яка використовує переваги стелс-технології, була створена спільно з Hyundai Motor і висвітлює майбутнє наземних транспортних засобів. У нас ще немає конкретних термінів повного виробництва, оскільки автомобіль все ще знаходиться на стадії концепції. Ми також повинні з'ясувати рівень попиту з боку різних урядів", - сказав представник Hyundai Rotem.
Його називають основним бойовим танком нового покоління, він має незвичний дизайн і світлу колірну гамму. Танк має особливий малюнок, який допоможе уникати радарного виявлення. Він цікавий тим, що повністю автоматичний і має дистанційно керовану башту. Також у танку є активна система оборони від атак. Він може співпрацювати й з універсальним безпілотником-розвідником.
Фото: carscoops
Hyundai Rotem посилює свою роль у військовому секторі після того, як уклав угоду про постачання Польщі 180 своїх танків K2PL до 2025 року.
Фото: carscoops
- Після початку повномасштабної війни російський автозавод Hyundai Motor почав звільняти співробітників у Росії. А у Санкт-Петербурзі підприємство призупинило випуск автомобілів ще з березня 2022 року через труднощі з постачанням комплектуючих.
- У квітні цьогоріч компанія заявила про плани піти з російського ринку і продати свої виробничі підприємства казахстанській компанії.
- Улітку в Hyundai заявили, що допоможуть відбудувати міжнародний аеропорт "Бориспіль". У планах – відновити посадкові смуги та збудувати новий вантажний термінал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.73Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе