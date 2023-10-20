Hyundai презентував концептуальну модель безпілотного танка-невидимки

Про це інформує Carscoops.

Hyundai Rotem – це компанія, яка виробляє поїзди, обладнання для виробництва, танки, бронетехніку та безпілотну зброю. На Сеульській аерокосмічній та дизайнерській виставці вона показала свій новий танк, який не схожий на звичайний.

Фото: carscoops

"Новітня конструкція, яка використовує переваги стелс-технології, була створена спільно з Hyundai Motor і висвітлює майбутнє наземних транспортних засобів. У нас ще немає конкретних термінів повного виробництва, оскільки автомобіль все ще знаходиться на стадії концепції. Ми також повинні з'ясувати рівень попиту з боку різних урядів", - сказав представник Hyundai Rotem.

Його називають основним бойовим танком нового покоління, він має незвичний дизайн і світлу колірну гамму. Танк має особливий малюнок, який допоможе уникати радарного виявлення. Він цікавий тим, що повністю автоматичний і має дистанційно керовану башту. Також у танку є активна система оборони від атак. Він може співпрацювати й з універсальним безпілотником-розвідником.

Фото: carscoops

Hyundai Rotem посилює свою роль у військовому секторі після того, як уклав угоду про постачання Польщі 180 своїх танків K2PL до 2025 року.

Фото: carscoops