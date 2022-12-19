Hyundai почав звільняти співробітників російського автозаводу
Російський автозавод південнокорейського автоконцерну Hyundai у Санкт-Петербурзі почав звільняти співробітників
Про це повідомляє видання Інтерфакс.
"Через припинення виробничих процесів, що триває, компанія "Хенде Мотор" здійснює кроки з оптимізації штату в Росії. Компанія виконає всі соціальні зобов'язання перед співробітниками, яких це торкнеться, включно з виплатою вихідної допомоги для тих, хто звільнився за згодою сторін", - повідомили в пресслужбі компанії.
Зазначається, що у жовтні південнокорейська газета "Тона ільбо" з посиланням на джерела повідомляла, що Hyundai розглядає варіант продажу свого заводу в РФ. План продажу заводу виник через неможливість вести нормальну фінансову діяльність. Зокрема, обмежена можливість переказу коштів між центральним офісом компанії та російською філією.
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Зокрема додається, що завод автомобільного концерну в Санкт-Петербурзі призупинив випуск автомобілів ще з 1 березня поточного року через труднощі з постачанням комплектуючих.
Складання автомобілів Hyundai продовжилося на заводі "Автотор" у Калінінграді, проте нещодавно припинилося. При цьому Hyundai продовжував платити зарплату співробітникам, а також за утримання заводу.
- 16 грудня ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.
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