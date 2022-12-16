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Через санкції економіка РФ скоротиться на 20% до 2030 року, - представник Держдепу США

16 грудня, 2022 п'ятниця
00:45
війна з Росією нафта ембарго санкції

Економіка РФ унаслідок зумовленої санкціями втрати фінансового і людського капіталу, зупинки інвестицій та обмеження імпорту напівпровідників скоротиться щонайменше на 20% до 2030 року

Про це заявив голова Офісу з питань координації санкцій Держдепартаменту США посол Джеймс О'Браєн, передає Укрінформ.

"За нашими оцінками, впродовж наступних кількох років російська економіка скоротиться принаймні на 16%, ніж могла би бути без війни, а до 2030 року вона стане на 20% меншою", - сказав О'Браєн.

Представник Держдепу США зазначив, що ефективність санкцій помітна принаймні у трьох важливих секторах.

Так, за словами О'Браєна, санкції шкодять рф на полі бою.

"Росії не вистачає сучасних засобів зв'язку, оптики, високоточних матеріалів, а також безпілотників, необхідних для активних боїв, і здебільшого через те, що РФ залишається вразливою для експортного контролю та санкцій",- пояснив дипломат.

Крім того, через санкції РФ має менше грошей для компенсації фінансових втрат.

"Росія вступила в цю війну зі значним позитивним балансом на своїх банківських рахунках. Держава мала близько $640 млрд резервного капіталу, $300 млрд із них зараз заморожені й недоступні",- зазначив О'Браєн.

При цьому лише за перші місяці війни РФ витратила понад $80 млрд без урахування поточних скорочень російського бюджету.

РФ також продовжує втрачати інвестиції та людський капітал. За приблизними оцінками Держдепу, щонайменше 900 тис. росіян втекли з країни через війну, мобілізацію та санкції.

"І загалом вони зараз набагато менше здатні виробляти вдома те, що їм потрібно для найбільш ефективного ведення бойових дій",- додав О'Браєн.

Дипломат зазначив, що РФ наразі не може імпортувати те, чого найбільше потребує.

"Станом на вересень імпорт напівпровідників скоротився на 70%. У результаті, протягом наступних років російська економіка просто скорочуватиметься і відставатиме дедалі більше", - пояснив О'Браєн.

Представник Держдепу США також прокоментував перспективи відключення всіх російських банків від системи SWIFT або запровадження інших обмежень проти них. За його словами, США виходять із важливості збереження стабільності глобальної фінансової системи, тому уважно розглядають діяльність кожної групи банків, щоби пом'якшувати наслідки для інших. О'Браєн зазначив, що, серед іншого, необхідно забезпечити функціонування глобального продовольчого ринку.

"Це життєво важливо для того, щоби дозволити глобальним ринкам функціонувати, дозволити РФ постачати продовольство, добрива та енергію, особливо для глобального півдня, але також позбавити Росію ресурсів", - пояснив дипломат.

  • 1 грудня країни Євросоюзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
  • 5 грудня ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти набуло чинності.
  • 6 грудня стало відомо, що до дев'ятого пакета санкцій проти РФ Єврокомісія планує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 млрд євро.
  • ЄС погодив санкції проти Ірану за постачання зброї Росії.
  • 15 грудня США оголосили про нові санкції проти представників РФ за фінансування війни з Україною.
  • Цього ж дня ЄС погодив 9-й пакет санкцій проти Росії.

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Новини
санкції проти Росії
США
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