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Європа має готуватись до низки терактів, які можуть бути в найближчі півроку, - політолог Саакян

19 травня, 2024 неділя
19:08
Світ Теракт у Брюсселі
Зміст

Політолог Олег Саакян вважає, що країни ЄС мають посилювати заходи безпеки через високу ймовірність терактів

 Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Європейські країни мають готуватись до того, що в найближчі півроку може бути низка терактів по всій Європі. Особливо після теракту в ТРЦ "Крокус іті хол". Оскільки в Росії зрозуміли, що можуть використати цей теракт дуже ефективно у своїх цілях. Відповідно, якщо десь щось підірветься, до прикладу під час тієї ж Олімпіади, і відповідальність на себе візьме ІДІЛ, то Росія зможе актуалізуватись в статусі жертви поруч із кимось", - пояснив Саакян.

Політолог зауважив, що Росія буде намагатись створити образ сакральної жертви проросійських сил в Європі

"Очевидно, що замах на премʼєр-міністра Словаччини будуть використовувати праві сили в країні. Вони будуть використовувати образ Фіцо, який постраждав за свої переконання. Втім, цілком можливо, що замах сигналом РФ для правих, що не потрібно відходити від проросійського порядку денного. Тому те що Росія буде створювати образ сакральної жертви проросійського табору в ЄС є цілком очевидно", - додав він.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC. 

Міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток заявив, що зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо - замах на вбивство.

У Словаччині висунули обвинувачення 71-річному Юраю Цінтулі, якого підозрюють у нападі на Фіцо. Йому загрожує від 25 років ув'язнення до довічного.  

Теги:
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Росія
ЄС
Європа
терорист
тероризм
Олімпіада-2024
ІДІЛ
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