Зеленський: результат тижня - у нас міцніші позиції на Харківщині
Президент України Володимир Зеленський 19 травня розповів, що за результатом тижня Сили оборони зміцнили свої позиції на Харківщині
Про це він розповів у вечірньому зверненні 19 травня.
Зокрема Зеленський зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі перебуває на передовій.
"Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни!" - сказав він.
Також президент зазначив, що Сили оборони ефективно знищують ворога і на Донецькому напрямку.
"Наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини", - додав Зеленський.
- Уранці неділі, 19 травня, у Харкові прогриміли декілька вибухів. Російські окупанти атакували ракетами Малоданилівську громаду у Харківській області, унаслідок чого загинули 6 цивільних, постраждали ще 27.
- Вдень неділі, 19 травня, російська окупаційна армія завдала ракетних ударів по центру Харкова, є постраждала.
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