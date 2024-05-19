Зеленський: результат тижня - у нас міцніші позиції на Харківщині

Про це він розповів у вечірньому зверненні 19 травня.

Зокрема Зеленський зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі перебуває на передовій.

"Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни!" - сказав він.

Також президент зазначив, що Сили оборони ефективно знищують ворога і на Донецькому напрямку.

"Наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини", - додав Зеленський.