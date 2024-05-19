РФ тримає на базі "Оленья" третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3, - Defense Express

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на супутникові знімки.

Зазначається, що 15 травня на аеродромі фіксувалися 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.

"На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією з основних для ВКС РФ під час виконання масованих ракетних ударів по Україні", - йдеться у повідомленні.

Defense Express припускає, що в строю стратегічної авіації ВКС РФ лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3.

"І з цього випливатиме, що на цей час рашисти зібрали на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу", - додали аналітики.

Загалом це може свідчити про прагнення окупантів вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України.