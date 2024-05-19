РФ тримає на базі "Оленья" третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3, - Defense Express
Станом на 15 травня 2024 року на аеродромі "Оленья" в Мурманській області РФ зафіксували 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та 13 Ту-22М3
Про це повідомляє Defense Express із посиланням на супутникові знімки.
Зазначається, що 15 травня на аеродромі фіксувалися 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, один Ту-160 та два військово-транспортні літаки Ан-12.
"На це слід звернути особливу увагу, оскільки авіабаза "Оленья" виступає однією з основних для ВКС РФ під час виконання масованих ракетних ударів по Україні", - йдеться у повідомленні.
Defense Express припускає, що в строю стратегічної авіації ВКС РФ лишається орієнтовно по 40 бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-22М3.
"І з цього випливатиме, що на цей час рашисти зібрали на аеродромі "Оленья" фактично третину від загальної кількості боєздатних бомбардувальників цього типу", - додали аналітики.
Загалом це може свідчити про прагнення окупантів вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе в розпорядженні Сил оборони України.
- 13 травня підрозділи Сил оборони збили ворожий літак Су-25 на Донеччині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.37 Купівля 39.37Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.65Продаж 43.36
- Актуальне
- Важливе