На Київщині чоловік вдарив ножем поліцейського через виклик про домашнє насильство: нападнику вистрелили в ногу

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що опівночі до поліції надійшло повідомлення від 13-річної дівчинки про те, що 38-річний батько вчиняє домашнє насильство щодо її матері.

"На місце негайно прибула слідчо-оперативна група Тетіївського відділення поліції Київщини. Під час документування фігурант вдарив ножем 31-річного оперуповноваженого та став погрожувати ножем свідкові. Поліцейський перебував у бронежилеті, проте зловмисник завдав удар ножем нижче засобу захисту", - йдеться у повідомленні.

Натомість поранений правоохоронець попередив про застосування вогнепальної зброї, здійснив попереджувальний постріл, після чого поранив ногу нападника. Чоловік намагався тікати, проте його затримали.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання - до 15 років або довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.