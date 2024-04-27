Відмовився налити бензин у бутель з під води: у Києві чоловік напав із ножем на оператора АЗС
У Дніпровському районі Києва чоловік напад із ножем на оператора АЗС через те, що той відмовився налити паливо у бутель з під води
Про це повідомляє поліція Києва.
"Зловмисник вимагав у працівників заправки наповнити паливом його бутель з під води, що заборонено правилами АЗС. Відтак, отримавши відмову, він вдарив ножем у руку 53-річного оператора автозаправної станції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 20-річному уродженцю Хмельниччини, який здійснив напад на оператора АЗС, загрожує до 7 років позбавлення волі. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
- 6 квітня на Лісовому масиві Києва чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК. Одного зі службовців він ударив по голові, а іншого планував атакувати ножем.
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