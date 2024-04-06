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На столичному Лісовому масиві чоловік напав на працівників ТЦК: одного вдарив по голові, іншого збирався атакувати ножем

6 квітня, 2024 субота
18:53
Кримінал військовий квиток, мобілізація

У суботу, 6 квітня, у Лісовому масиві Києва чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК. Одного зі службовців він ударив по голові, а іншого планував атакувати ножем

Про це інформує Деснянський районний ТЦК та СП. 

Вказано, що чоловік напав на працівників ТЦК об 11:50 під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шолом-Алейхема, 6, коли вони розмовляли з іншим військовозобов'язаним. 

"В цей час Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 р. підійшов зі спини та завдав удару по голові старшого солдата Сірого. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненко", - йдеться у повідомленні. 

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Військовослужбовці викликали правоохоронців: вони задокументували злочин та вилучила речові докази. Нападника затримали та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу). Йому загрожує до 3 років позбавлення волі. 

"Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років. Міру покарання визначить суд", - додали в ТЦК. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше у Хмельницькій області під час заходів оповіщення жінки напали на автомобіль представників ТЦК, а самих співробітників вигнали. Згодом у поліції розповіли, яке покарання може загрожувати жінці.
  • Згодом суд покарав хмельничанку, яка пошкодила авто ТЦК. Вона розповіла, чому зробила це. 
Теги:
Суспільство
Україна
мобілізація
новини Києва
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