Варто одразу констатувати, що російські окупанти зробили роботу над помилками. Якщо у повномасштабну війну вони входили з достатньо поверховими знаннями щодо України та її населення та більше базували свої уявлення про тотально російськомовних та аполітичних — нині ситуація змінилась.

Днями у кількох анонімних проросійських каналах зʼявився ролик "Його синок – еліта, а ти – м'ясо".

Сюжет відео 45-секундного відео побудовано на протиставленні історій двох українців. Одного з них силоміць забрали на фронт, де він отримав поранення, а другий тим часом літає на бізнес-джеті та відвідує вечірки з готовими на все оголеними дівчатами та білим порошком.

"Кокаїн, ескортниці, дорогі курорти та важкий люкс – реальність одних українців. Кров, брудні окопи та щури — реальність інших", — каже нам ролик. "Ти знаєш, чиїх синів мобілізація не стосується", — голос за кадром гарною українською.

Тож аби зліпити подібну рекламу росіяни очевидно добре підучили нашу мову, почитали соціологію суспільних настроїв. І вже точно ознайомились із гучними кейсами родини Гринкевичів та впливового працівника СБУ Артема Шила та його дружини, яка на концерт Бейонсе поїхала у кольє з діамантових…пенісів.

Подібні кейси справді підривали віру українців у пошуках відповіді на питання: за що ми врешті воюємо, і чим ми кращі за Росію. І ось тепер Росія потужно використовує нашу внутрішню непевність проти нас.

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Окрема історія, що поширювати подібне стали через Telegram, який очільник ГУР МО Кирило Буданов публічно та офіційно називає "небезпекою з погляду національної безпеки".

Трошки раніше в TikTok була серія відео, створених за допомогою штучного інтелекту, які зображали апокаліпсис по-українськи: як по тролейбусах та маршрутках ловлять худеньких мультяшних хлопчиків і відправляють в фронтові посадки.

Однак свіже пропагандистське кіно — високоякісна робота, там видно і кіношну техніку, і продуманий сценарій.

Російське видання "Медіазона" за допомогою сервісів із розпізнавання осіб з'ясувала, що роль українця, який уникнув мобілізації, зіграв актор Максим Громов, відомий за серіалом "Безпринципні".

Андрій Соколовський, який брав участь у телевізійних шоу "Звана вечеря" та "Давай одружимося", зіграв військового, який насильно забирає до армії другого українця. За даними Агентства, роль мобілізованого виконав актор Олександр Панов.

Цього разу вдалось зʼясувати, що це акторська постановка, але, очевидно, що в наступному ролику буде кращий грим і художня графіка — то ж росіяни вдосконалюються у своїй пропаганді проти України та справді якісних ІПСО.

Чому це стало можливим?

Уже пів року Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський боїться брати відповідальність за новий закон про мобілізацію, намагаючись перекласти відповідальність то на Генштаб, то на Верховну Раду. Сподівання спертися лише на добровольців або мобілізованих першої хвилі уже не працює на користь рейтингів гаранта. Бо ж люди, які зараз тримають оборону, — не гумові, — все одно прийде час комусь їх міняти на позиціях. Уже зараз мала б бути якась підготовка чи перше злагодження, аби не було шоку і хаосу, як вранці 24 лютого 2022 року.

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Солі та перцю додає оточення Зеленського — ми ще побачимо в наступних опитуваннях, як додатково обвалить цифри підтримки пана президента нашуміле інтервʼю Бориса Шефіра, що втік до Німеччини, але радить Україні погодитись на умови Росії, заснувати новий Радянський союз і плекати памʼятники Пушкіну.

Немає жодної різниці, що цій особі чоловічої статі уже 64 роки й він виїхав за кордон на цілком законних підставах. Цей менеджер і колишній співвласник "95 кварталу" створив зірку Зеленського. І чимало українців, які прочитали це інтервʼю для "Радіо Свобода", підозрюють, що схожі геополітичні тези можуть мати місце і в голові президента.

Такі кейси з друзями та близьким оточенням Верховного головнокомандувача не сприяють мобілізації і є тим ґрунтом, на якому росіяни можуть клепати ролики про хлопців, що розважаються на лижах в Альпах і злизують шампанське із пупків ескортниць.

Окремо відзначу руйнівний вплив Telegram всередині України у питанні мобілізації. Банкова сама зробила інформаційну ставку на цю соцмережу і наплодила безліч каналів для загравання з аудиторією. Саме там дуже часто множиться у космічних масштабах та чи інша неприємна новина з регіонів про труднощі мобілізації, ухилянтів чи відео поцілунків військкома від українофоба Анатолія Шарія.

Командувач Сухопутних сил, бойовий генерал Олександр Павлюк влучно зауважив, що ситуацій сутичок із ТЦК було не так багато, бо людський фактор ніхто не скасовував. Але накрутка в анонімних телеграмах для рейтингів політиків негативно вдарила по іміджу армії.

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Тут Павлюк нагадав про ситуацію, яка була на початку повномасштабного вторгнення РФ – "від черг до ТЦК ми дійшли до цькування військових із ТЦК та моральної підтримки ухилення від захисту України".

Тож варто очікувати, що російські креакли в штабах армії Росії будуть наймати кліпмейкерів і спеціалістів рівня Жори Крижовникова, аби бити точно в ціль — відлякувати українців від зброї, армії та захисту держави.

Тим паче НАТО визнає, що для миру в регіоні їм потрібна Україна із сильною армією. Росіяни ляжуть кістьми й використають Telegram з TikTok, аби повістки українець боявся не менше, ніж окупації.

Це могло б вирішити слово президента у вечірньому зверненні — натхненний спіч саме до аудиторії дружніх соцмереж. Але пан Зеленський ще має надії на другий термін і віру в те, що за нього проголосують ті, хто не дійшов до ТЦК для звірки документів. Ці надії тануть, як сніг, із кожним соціологічним опитуванням, а отже — ми повернемось до питання мобілізації. Питання лише у втраті часу, мотивації та злості тих людей, які з АТО опинились у повномасштабній війні й не мають перепочинку, бо нікому прийти на заміну.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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